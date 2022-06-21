Париж, , 09:19 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд опубликует в сентябре эссе о геополитических изменениях, вызванных ситуацией на Украине, сообщает Le Figaro.

Франсуа Олланд COP Paris

«Демократии приходят в упадок и им угрожают натиски тирании? Каковы новые отношения власти между Европой, Россией, Китаем и США? Как возрождение империй влияет на баланс мира?» — задается вопросом бывший глава государства.

Франсуа Олланд после ухода с поста президента в 2017 году опубликовал книгу о своем президентстве «Уроки власти», два политических эссе «Ответ на демократический кризис» и «Противостояние».

Как сообщало ИА REGNUM, не получив большинства в парламенте, президент Франции Эммануэль Макрон встретится для переговоров с лидерами соперничающих партий, включая Марин Ле Пен.

Читайте также: Макрон встретится для переговоров с лидерами оппозиции