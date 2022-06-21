Симферополь, 21 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность прогнозируется в ряде районов Республики Крым с 21 по 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

LuidmilaKot Жара

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21–24 июня в восточных районах Крыма сохранится, в центральных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 мая особый противопожарный режим действует на территории всего региона. Он, в частности, предусматривает запрет на посещение лесных массивов, разведение костров и сжигание мусора на придомовых территориях и дачах.