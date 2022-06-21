Донецк, 21 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Посёлок Минеральное в Донецкой Народной Республике остался без электричества в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом 21 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что в результате обстрелов украинской армии обесточен населённый пункт Минеральное.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка.