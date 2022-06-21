Северодонецк, ЛНР, , 09:23 — REGNUM Около 20 гражданских лиц смогли сами покинуть территорию завода «Азот» в Северодонецке. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил 21 июня в своём телеграм-канале.

Химический комбинат «Азот». Северодонецк Igor606

Он отметил, что мирные жители, которые в последние недели находились в укрытиях завода, стали выходить из убежищ по мере продвижения союзных сил по территории предприятия.

«Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками», — написал Мирошник.

Эти люди в безопасности, добавил посол. Остальным сложно покинуть завод, так как украинская артиллерия постоянно обстреливает Северодонецк.

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