Северодонецк, ЛНР, 21 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Около 20 гражданских лиц смогли сами покинуть территорию завода «Азот» в Северодонецке. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил 21 июня в своём телеграм-канале.

Igor606 Химический комбинат «Азот». Северодонецк

Он отметил, что мирные жители, которые в последние недели находились в укрытиях завода, стали выходить из убежищ по мере продвижения союзных сил по территории предприятия.

«Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками», — написал Мирошник.

Эти люди в безопасности, добавил посол. Остальным сложно покинуть завод, так как украинская артиллерия постоянно обстреливает Северодонецк.

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