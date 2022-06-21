Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 09:17 — REGNUM Культурно-просветительский проект «Во глубине сибирских руд» (0+), посвященный историко-культурному наследию декабристов, пройдет с 19 по 21 августа в городе Петровске-Забайкальском, сообщает министерство культуры Забайкалья.

Фестиваль отражает тему декабристского наследия в разных видах искусства — живописи, музыке, поэзии, театре. Традиционными площадками станут Бестужевский пленэр, конкурс реализованных музейных проектов, конкурс чтецов, вокальный и хореографический конкурсы. Для участников проекта проведут экскурсии по местам, связанным с декабристами.

«Во глубине сибирских руд» объединит ученых, художников, музееведов, историков, потомков декабристов из разных регионов страны и других неравнодушных к данной тематике людей.

Напомним, город Петровск-Забайкальский занимает второе место после Санкт-Петербурга по количеству памятников и памятных мест декабризма — их здесь более 80. Фестиваль «Во глубине сибирских руд», созданный с целью сохранения и изучения вклада декабристов в развитие нашего региона, проводится с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году мероприятие пройдет в формате культурно-просветительского проекта. Его организуют Забайкальский краевой краеведческий музей и администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» при поддержке правительства и министерства культуры Забайкальского края.