Нижний Новгород, 21 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Порядка 20 тонн сахара заказал предприниматель из Нижегородской области, оформляя заявку на доставку из Земетчинского района Пензенской области. Не дождавшись товара, пострадавший обратился в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД по Пензенской области.

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Установлено, что представитель одной из торговых компаний, расположенной в Нижегородской области, оформил заявку на доставку сахара из Земетчинского района. На одном из сайтов в интернете он нашел объявление об оказании услуг по грузоперевозкам. После оформления исполнитель отправил на электронную почту заказчика подложные сведения о водителе и транспортном средстве перевозчика.

Неустановленный водитель автомобиля МАЗ получил в распоряжение сахарный песок в количестве 20 тонн на сумму 1,2 млн рублей, но товар до сих пор не доставили покупателю.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, житель Пензенской области в интернете нашел объявление о продаже сахара. О покупке он договорился по телефону и перечислил на банковский счет неизвестного 810 тыс. рублей. После этого товар так и не был поставлен, а злоумышленник перестал выходить на связь.

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