Москва, 21 июня 2022, 09:17 — REGNUM Киевский режим делает всё для того, чтобы переговоры с Россией не состоялись, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
По его словам, Киев «пребывает в своей параллельной реальности, в которой им видится грядущая победа над Россией».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что аппетиты киевского режима несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей.
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