Москва, 21 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Киевский режим делает всё для того, чтобы переговоры с Россией не состоялись, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Mil.ru Владимир Чижов

«Прежде всего, это произошло (приостановка диалога) по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает всё, чтобы их не было», — сказал он в интервью «Известиям».

По его словам, Киев «пребывает в своей параллельной реальности, в которой им видится грядущая победа над Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что аппетиты киевского режима несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей.

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