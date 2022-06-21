Ростов-на-Дону, 21 июня 2022, 09:17 — REGNUM На полях Ростовской области обнаружены личинки мароккской саранчи. Особую бдительность следует проявить аграриям, занимающимся полевыми работами в восточных районах. Об этом предупреждает филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.
«Очаги распространения личинок выявлены на пастбищах площадью 455 га со средневзвешенной численностью 1,4 экземляра на один кв. метр в Заветинском и Ремонтненском районах на границе с Республикой Калмыкия, на данной площади проведены обработки инсектицидами», — сказано в сообщении.
Специалисты также предупреждают о появлении во второй декаде июня окрылённых взрослых особей (имаго). Вредители могут активно расселяться по территории области и сопредельных регионов, что происходило с 2018 года по 2020 год.
Мароккская саранча представляет опасность тем, что может повреждать все виды посевов, а также плодовые деревья, виноградники.