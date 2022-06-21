Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На полях Ростовской области обнаружены личинки мароккской саранчи. Особую бдительность следует проявить аграриям, занимающимся полевыми работами в восточных районах. Об этом предупреждает филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Msh.astrobl.ru Саранча

«Очаги распространения личинок выявлены на пастбищах площадью 455 га со средневзвешенной численностью 1,4 экземляра на один кв. метр в Заветинском и Ремонтненском районах на границе с Республикой Калмыкия, на данной площади проведены обработки инсектицидами», — сказано в сообщении.

Специалисты также предупреждают о появлении во второй декаде июня окрылённых взрослых особей (имаго). Вредители могут активно расселяться по территории области и сопредельных регионов, что происходило с 2018 года по 2020 год.

Мароккская саранча представляет опасность тем, что может повреждать все виды посевов, а также плодовые деревья, виноградники.