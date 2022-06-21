Молдавия, 21 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 20 июня неожиданно пригласила представителей ассоциации «Сила фермеров», объявившей о протестах, на переговоры. Об этом сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава ассоциации Александр Слусарь.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Вчера вечером премьер-министр заявила, что протест фермеров политически мотивирован. Это — оскорбление фермеров!» — написал Слусарь.

Он отметил, что два года назад фермеры также протестовали, добиваясь поддержки властей. Представители действующего правительства и правящей партии «Действие и солидарность» в то время были в оппозиции и поддерживали протестующих, а теперь обвиняют фермеров в политизации протеста.

«Протест остается в силе, как он есть, и мы не слышали, когда именно будут выполнены наши требования, хотя они в основном были признаны правильными», — подчеркнул Слусарь.

Напомним, акции протеста фермеров планируется провести 21 июня в нескольких регионах страны. Это будет «предупредительная» акция. Аграрии добиваются помощи властей в связи резким ростом цен на топливо и удобрения. Решение правительства компенсировать 2% затрат на топливо фермеры назвали «издевательством».