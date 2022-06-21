Канберра, , 09:15 — REGNUM Количество краж регистрационных номеров автомобилей резко увеличилось в Австралии, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя Автомобильной ассоциации Марка Борлейса.

Вор Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

По его словам, число таких преступлений возросло примерно 15%. Борлейс предположил, что эта ситуация связана с ростом цен на топливо. Представитель ассоциации считает, что, поступая таким образом, некоторые водители меняют номера на своих автомобилях, заправляются на АЗС и уезжают, не оплачивая бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз поддержал добычу угля и газа для решения энергетического кризиса в Австралии.

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