Донецк, 21 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 6:20 украинские войска с позиций в посёлке Новгородское открыли огонь по Пантелеймоновке. Всего выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки при обстрелах со стороны Украины погиб один житель ДНР, пострадали ещё 16 жителей.