Москва, , 09:14 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) планирует построить центр подготовки сборных команд на территории орнитологического парка. Об этом 21 июня сообщает »Коммерсантъ».

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17 июня РФС сообщил о том, что достигнута принципиальная договорённость о создании Национального футбольного центра на федеральной территории «Сириус». Предполагается, что центр будет использоваться всеми сборными командами России и станет площадкой для организации круглогодичного тренировочного и восстановительного процессов.

По информации «Коммерсанта», на самом деле футбольный центр будет размещён в Имеретинской низменности на двух участках Природного орнитологического парка. Это особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в качестве компенсации за участки, на которых были построены олимпийские объекты.

Отмечается, что, по словам учёных, перелётным птицам будет сложно привыкнуть к новым маршрутам. Тем не менее чиновники хотят снять природоохранные ограничения с парка, передав его из собственности Краснодарского края в «Сириус». Всего планируется использовать 26 га земель.