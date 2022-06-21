Томск, , 09:13 — REGNUM В Томской области 21 июня состоялась церемония прощания с красноармейцем Иваном Петелиным, который более 80 лет считался пропавшим без вести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Церемония прощания с красноармейцем Иваном Петелиным. Томск Администрация Томской области

Иван Илларионович родился в деревне Аркашево Томского района. В составе 166-й стрелковой дивизии в июне 1941 в возрасте 33 лет он ушёл на фронт. В октябре его дивизия попала в окружение, однако почти неделю они вели бои, сковав не менее 28 дивизий противника. В ходе боёв Иван Петелин пропал без вести.

Остатки красноармейца были обнаружены в ноябре 2021 года в Ярцевском районе Смоленской области местным поисковым отрядом «Штурм». Опознать его удалось по записке из медальона, после чего поисковики организовали доставку документов и останков в Томск.

Останки бойца были захоронены на Южном воинском кладбище в Томске. Отдать почести и проститься с ним пришли несколько сотен томичей, в том числе внуки и правнуки, а также ветераны, власти города и региона, правоохранители, молодёжные патриотические объединения и клубы.