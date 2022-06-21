Иркутск, 21 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В микрорайоне Синюшина гора Иркутска начнется строительство нового здания детской поликлиники №10, сообщает 21 июня телегам-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Проект новой детской поликлиники в Иркутске

Поликлинику на 500 посещений в смену разместят недалеко от здания стационара городской больницы №10.

Стоимость объекта более 1 млрд 250 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов.

«Площадей, которые сейчас используются детской поликлиникой, недостаточно. Микрорайон активно развивается, поэтому данное учреждение очень востребовано жителями. После ряда встреч на федеральном уровне, в том числе с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко, нам удалось получить федеральное финансирование на строительство поликлиники.

Дополнительно из областного бюджета будут выделены средства на оснащение медоборудованием. Мы предполагаем реализовать проект в течение трех лет», — сказал Игорь Кобзев.

Проектом предусмотрено строительство шестиэтажного здания. Там разместятся педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, где в силу географического и исторического расположения региона находится много труднодоступных населённых пунктов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в 2022 году будет возведено 15 врачебных амбулаторий. Помимо этого в регионе планируется оснастить необходимым оборудованием 26 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий.

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