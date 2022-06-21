Кобяйский район, , 09:14 — REGNUM На поиски пропавшего в Якутии самолёта Ан-2 вылетело воздушное судно Ан-26 компании «Полярные авиалинии». Местность, где мог упасть самолёт, осматривают с высоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в оперативном штабе республики.

Ан-2 Zajcsik

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Ещё одно воздушное судно присоединится к поискам при необходимости. К вылету готов вертолёт Ми-8.

«В Кобяйский район вылетело первое отделение региональной поисково-спасательной базы. В готовности находится вторая группа спасателей, спасатели и авиация МЧС России», — отметила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пропал самолёт Ан-2, выполнявший рейс Ус Хатын — Вертикальный. На борту воздушного судна по предварительным данным находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза.