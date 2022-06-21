Владивосток, , 10:42 — REGNUM В Приморье впервые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту мостов — в этом году планируют обновить не менее восьми сооружений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт моста Https://www.beladm.ru

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Из восьми мостов, подлежащих ремонту, четыре находятся на трассе Раздольное — Хасан и один через реку Высокогорская на автодороге Осиновка — Рудная Пристань. В Пограничном округе приведут в порядок три моста общей протяженностью около 60 метров.

«Восстановительные работы будут вестись в районе 9-го км на трассе Уссурийск — Пограничный — Богуславка на мосту через речку Чапаевка. Также предстоит ремонт мостов на автодорогах Уссурийск — Пограничный — Сергеевка и Сибирцево — Жариково — Комиссарово. Здесь мостовики приведут в порядок 12-метровый мост на участке от Сергеевки до Украинки и 20-метровый мост через речку Молоканка недалеко от села Рубиновка», — пояснили специалисты.

Работы завершат в ноябре. На всех трёх мостах отремонтируют опоры и восстановят пролетные сооружения.

«Дорожный нацпроект дал возможность реконструировать мосты, которые не обновлялись долгие годы, а были построены более 40−60 лет назад. Немаловажно, что на время ремонта будет сделано объездное движение. Работы по улучшению транспортной доступности в Приморье, благодаря федеральным проектам, набирают мощь. Делается всё, чтобы дороги были безопасные и качественные, а движение автомобилистов комфортным.

Отмечу, что специалисты используют материалы российского производства. Песок, щебень, асфальтобетон и битум есть в достаточном количестве», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Вологодской области в рамках нацпроекта отремонтируют пять мостов.