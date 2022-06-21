Кабул, , 09:11 — REGNUM Местные источники в провинции Нимроз (Афганистан) сообщают, что «менялы» закрыли валютный рынок и объявили забастовку.

Забастовка объявлена в связи с правилом, введенным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которому каждый обменный пункт должен депонировать 500 тыс. афгани в Центральном банке, передает «8 Собх».

Ряд «менял» говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали гарантии в размере 500 тыс. афгани для получения лицензии, что большинство «менял» не может себе позволить, и нет никакой гарантии, что эти деньги не будут присвоены «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Дворец Шахзаде», крупнейший центр обмена валюты в Кабуле, закрыт из-за этого решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).