Москва, , 09:10 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову увеличить размер субсидии на приобретение автомобилей.

Пробка на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

В своем письме главе министерства парламентарий просит оценить целесообразность увеличить стоимость транспортных средств, подпадающих под субсидирование, с 1,5 млн до 3 млн рублей, отмечает RT.

Сейчас субсидия предоставляется под автомобили стоимостью максимум 1,5 млн рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с программами кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», граждане, имеющие на иждивении минимум одного несовершеннолетнего либо впервые приобретающие личное транспортное средство, могут рассчитывать на получение государственной субсидии.

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