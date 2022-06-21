Москва, 21 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Между Москвой и Вильнюсом отношения обострились настолько, что уже не до разговоров, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам дипломата, Литва должна понимать, что характеристика действий Вильнюса по транзиту в Калининград как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России выступил с требованием немедленно прекратить блокаду Калининградской области.