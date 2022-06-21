Медногорск, Оренбургская область, , 09:08 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области осужден мужчина за покушение на сбыт наркотиков. Он получил длительный срок, сообщает областная прокуратура.

Приговор Argumenti.ru

В ноябре 2021 года оренбуржец через мессенджер получил от незнакомца информацию о месте нахождения тайника в городе Орске с оптовой партией синтетического наркотика. Она предназначалась для реализации на территории Медногорска, Новотроицка и Гая. Мужчина расфасовал вещество и хранил часть для личного потребления, а часть — для сбыта.

Суд вынес наказание за преступление в виде 14,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. Кроме того, оренбуржец оштрафован на 350 тыс. рублей с ограничением свободы на срок один год и десять месяцев.

Фигурант попытался оспорить приговор, указав, что приобрел и хранил наркотик исключительно в целях личного употребления. Однако смягчения вердикта добиться не удалось.