Мемфис, США, , 09:08 — REGNUM В ходе свое выступления перед избирателями в Мемфисе экс-президент США Дональд Трамп пообещали никогда не ездить на велосипеде, после недавнего падения с велосипеда нынешнего американского лидера Джо Байдена. Выступление Трампа 20 июня транслировали местные телеканалы.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я даю вам это обещание: я никогда, никогда не буду ездить на велосипеде», — сказал он, комментируя падения Байдена с велосипеда.

Также Трамп в очередной раз пообещал сделать Америку вновь великой и раскритиковал внешнюю политику нынешней администрации США в отношении России и президента РФ Владимира Путина, а также напомнил о провале американских военных в Афганистан при Байдене.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня сенатор-республиканец Джон Барроссо заявил, что заявления президента США Джо Байдена о том, что американские граждане должны на фоне высоких цен на бензин пересаживаться на электромобили, являются «самодовольным чванством».