Новочеркасск, Ростовская область, , 09:08 — REGNUM В Ростовской области на автозаправочной станции столкнулись рейсовый автобус и грузовой тягач с прицепом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 21 июня.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Дорожная авария случилась утром 20 июня на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Водитель грузового тягача, предположительно, выезжая с АЗС, не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Шахты — Новочеркасск. Во время столкновения в автобусе находились шесть человек. Пострадавших нет.

Позже 15-летний подросток в больнице, где ему была оказана разовая медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.