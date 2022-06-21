Иркутск, , 09:07 — REGNUM Выпускники школ Приангарья получили результаты ЕГЭ по истории и физике. Как сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области, 100 баллов по истории и физике в этом году нет ни у кого.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

В ЕГЭ по истории приняли участие 1748 человек. Максимальный балл составил 96. Его получили 12 выпускников из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усть-Илимска. Из заданий, посвященных Великой Отечественной войне лучше всего выпускники справились с заданиями, касающимися периода Коренного перелома в ходе войны.

Физику сдавали более двух тысяч человек. Максимальные результаты — 97 баллов показали два выпускника из Иркутска и Саянска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 20 участников ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку.

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