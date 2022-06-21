Вашингтон, 21 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. США ведут переговоры с Канадой и другими союзниками о дальнейшем ограничении энергетических доходов Москвы путем ограничения цен на российскую нефть, заявила 21 июня министр финансов Джанет Йеллен, как передает Reuters.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Мы говорим о ценовом лимите или исключении, которые бы усилили и укрепили недавние и предлагаемые ограничения на энергоносители, введенные Европой, США, Великобританией и другими странами, что привело бы к снижению цен на российскую нефть и сокращению доходов Путина, при этом позволив увеличить поставки нефти на мировой рынок», — сказала Йеллен журналистам в Торонто, выступая вместе с министром финансов Канады Христей Фриланд.

Также, по словам Йеллен, это поможет предотвратить последствия «для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран, которые борются с высокими ценами на продовольствие и энергию».

Йеллен объяснила, что одним из способов является механизм ограничения или запрета страхования либо финансирования поставок российской нефти свыше определенной суммы.

Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и некоторые другие страны запретили импорт российской нефти, но Европейский союз по-прежнему сильно зависит от нее.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент США Джо Байден добиваться консенсуса по плану ценообразования на нефть на предстоящем вскоре саммите лидеров стран «Большой семерки» в Германии, Йеллен сказала: «Мы очень активно работаем над этим с нашими партнерами».

Фриланд сказала, что Канада «считает действительно хорошей идеей» попытку ограничить доходы России от продажи нефти, но признает, что это будет непросто для европейских стран.