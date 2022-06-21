Уфа, 21 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Девятерых жителей Башкирии обвинили в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, который обладал специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру подобную банковской, для нелегального обналичивания денег в интересах фирм.

В материалах дела указано, что для получения незаконной прибыли фигурант уголовного дела вовлек в эту деятельность 11 жителей региона.

«Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6 процентов в зависимости от суммы операций. При этом преступным сообществом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, с 2016 года по ноябрь 2018 года обвиняемые извлекли доход в размере более 21 млн рублей, часть которого была направлена обвиняемым организатором на покупку земельного участка и возведение жилого дома в с. Зубово, общей стоимостью свыше девяти млн рублей.

В материалах дела указано, что помимо этого, двух фигурантов уголовного дела обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у главы подконтрольной фирмы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые признали частично. В отношении одного из них суд уже вынес обвинительный приговор, двое фигурантов находятся в розыске. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.