Мариуполь, ДНР, 21 июня 2022, 09:02 — REGNUM Строительство крупного жилого комплекса идёт в Мариуполе, говорится в сюжете RT.
В работах участвует Министерство обороны России. Первые дома планируется сдать уже 1 октября 2022 года.
В настоящее время ведётся заливка фундамента. На месте строительства открылись два бетонных завода.
«Совсем скоро жители Мариуполя смогут вернуться к мирной жизни, а сам город обретёт свой новый облик», — рассказали в авторы сюжета.
Ранее специалисты и чиновники в ДНР заявили о необходимости реконструкции 80% жилого фонда Мариуполя. Уцелело около 20% фонда.