Мариуполь, ДНР, 21 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Строительство крупного жилого комплекса идёт в Мариуполе, говорится в сюжете RT.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

В работах участвует Министерство обороны России. Первые дома планируется сдать уже 1 октября 2022 года.

В настоящее время ведётся заливка фундамента. На месте строительства открылись два бетонных завода.

«Совсем скоро жители Мариуполя смогут вернуться к мирной жизни, а сам город обретёт свой новый облик», — рассказали в авторы сюжета.

Ранее специалисты и чиновники в ДНР заявили о необходимости реконструкции 80% жилого фонда Мариуполя. Уцелело около 20% фонда.