Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В Чувашии 30 июня депутаты регионального Госсовета рассмотрят законопроект о создании вытрезвителей. Ожидается, что на первом этапе в регионе организуют пять вытрезвителей. Цель этой работы — не «наказание рублём», а профилактика правонарушений, сообщил ИА REGNUM спикер Госсовета, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»).

Проверка документов Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект, предусматривающий создание вытрезвителей, депутаты Госсовета Чувашии планируют обсудить на ближайшей сессии 30 июня. На первом этапе специализированные организации появятся в пять городах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле. Каждая из них будет рассчитана на 20 коек.

По расчётам, на создание сети вытрезвителей потребуется более 3,2 млн рублей, а на их содержание в региональном бюджете ежегодно необходимо предусмотреть не менее 37 млн рублей.

При принятии решения реализация закона будет возложена на органы местного самоуправления.

По словам спикера чувашского парламента, данный вопрос в республике обсуждается давно.

«Важно даже не наказание рублём тех, кто появляется в общественных местах в состоянии опьянения, а предупреждение нарушения правопорядка и посягательства на жизнь и здоровье граждан», — сказал Леонид Черкесов.

Он подчеркнул, что создание вытрезвителей позволит «значительно сократить количество правонарушений и преступлений, совершаемых как лицами в состоянии опьянения, так и в отношении их». Председатель Госсовета также обратил внимание на «гуманную сторону» вопроса, напомнив, что нетрезвые люди очень часто пополняют статистику умерших от переохлаждения или отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чебоксарах и Новочебоксарске пьяных жителей, находящиеся в общественных местах, доставляют в наркологический диспансер, а в других муниципалитетах — в приёмные отделения медицинских организаций.

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