Чебоксары, 21 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чувашии 30 июня депутаты регионального Госсовета рассмотрят законопроект о создании вытрезвителей. Ожидается, что на первом этапе в регионе организуют пять вытрезвителей. Цель этой работы — не «наказание рублём», а профилактика правонарушений, сообщил ИА REGNUM спикер Госсовета, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

Законопроект, предусматривающий создание вытрезвителей, депутаты Госсовета Чувашии планируют обсудить на ближайшей сессии 30 июня. На первом этапе специализированные организации появятся в пять городах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле. Каждая из них будет рассчитана на 20 коек.

По расчётам, на создание сети вытрезвителей потребуется более 3,2 млн рублей, а на их содержание в региональном бюджете ежегодно необходимо предусмотреть не менее 37 млн рублей.

При принятии решения реализация закона будет возложена на органы местного самоуправления.

По словам спикера чувашского парламента, данный вопрос в республике обсуждается давно.

«Важно даже не наказание рублём тех, кто появляется в общественных местах в состоянии опьянения, а предупреждение нарушения правопорядка и посягательства на жизнь и здоровье граждан», — сказал Леонид Черкесов.

Он подчеркнул, что создание вытрезвителей позволит «значительно сократить количество правонарушений и преступлений, совершаемых как лицами в состоянии опьянения, так и в отношении их». Председатель Госсовета также обратил внимание на «гуманную сторону» вопроса, напомнив, что нетрезвые люди очень часто пополняют статистику умерших от переохлаждения или отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чебоксарах и Новочебоксарске пьяных жителей, находящиеся в общественных местах, доставляют в наркологический диспансер, а в других муниципалитетах — в приёмные отделения медицинских организаций.