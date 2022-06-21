Иркутск, , 09:01 — REGNUM В Приангарье готовятся к проведению Международного гуннского фестиваля, сообщает 21 июня телеграм-канал правительства Иркутской области.

Международный гуннский фестиваль Правительство Иркутской области

Цель праздничной программы, которая уже стартовала в Бурятии, — популяризация исторических мест, ремесел и быта древних народов Евразии. Участие в мероприятиях принимают делегации Венгрии, Мексики, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также из других городов России: Элисты, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

С 23 по 25 июня в Осинском районе и на Ольхоне пройдут концерты, спортивные состязания, ярмарки, шаманские обряды. Завершится фестиваль в Иркутске 26 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье находятся более 100 уникальных памятников гуннской культуры. Среди них — 40 могильников, включая 4 царских, и 10 поселений. Кроме того, на территории Бурятии есть плиточные могилы и курганы эпохи гуннов.

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