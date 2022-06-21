Ростов-на-Дону, 21 июня 2022, 09:01 — REGNUM Пассажирские поезда задерживаются в связи с ситуацией на перегоне Орловка — Кубанская — Староминская – Тимашевская, где днём 20 июня сошло с рельсом девять вагонов с углём. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области 21 июня.
Для ликвидации последствий инцидента к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская. Возникшая ситуация внесла коррективы лишь в расписание движения некоторых пассажирских составов.
В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет.
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