Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Пассажирские поезда задерживаются в связи с ситуацией на перегоне Орловка — Кубанская — Староминская — Тимашевская, где днём 20 июня сошло с рельсов девять вагонов с углём. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области 21 июня.

Pixabay.com Железная дорога

Для ликвидации последствий инцидента к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская. Возникшая ситуация внесла коррективы лишь в расписание движения некоторых пассажирских составов.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет.