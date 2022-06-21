Москва, 21 июня 2022, 09:00 — REGNUM Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные награды бойцам Воздушно-десантных войск России, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Об этом 21 июня сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что государственные награды получили 11 военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, ордена Мужества передали 7 июня в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.
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