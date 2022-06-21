Москва, , 09:00 — REGNUM Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные награды бойцам Воздушно-десантных войск России, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Об этом 21 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Награды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», Суворова и Жукова личному составу подразделений ВДВ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что государственные награды получили 11 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ордена Мужества передали 7 июня в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.

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