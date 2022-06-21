Омский район, Омская область, 21 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Несанкционированную свалку, образовавшуюся вблизи земель лесного фонда, потребовал ликвидировать в судебном порядке Омский межрайонный природоохранный прокурор. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в прокуратуре Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В рамках прокурорской проверки на земельных участках, прилегающих к территории Лузинского участкового лесничества Омского лесничества, выявили несанкционированную свалку на площади около 500 кв. м. Отходы размещены южнее садоводств «Шинник», «Радуга», «Зелёный берег», на расстоянии менее 5 м от земель лесного фонда.

В декабре 2021 года о свалке и необходимости её ликвидации Главное управление лесного хозяйства региона уведомило администрацию Омского муниципального района.

«До настоящего времени органом местного самоуправления каких-либо мер по устранению нарушений природоохранного законодательства не принято», — подчеркнули в прокуратуре.

Свалка расположена вблизи от леса, не отделена от него противопожарной минерализованной полосой или другим противопожарным барьером. Если отходы загорятся, огонь может перейти на лес.

Главе Омского муниципального района Омской области внесено представление. Прокуратура требует устранить нарушения.

В надзорном ведомстве отметили, что мер по ликвидации свалки чиновники не приняли. В связи с этим прокуратура направила соответствующий иск в Омский районный суд. Он находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Надыме третий день ликвидируют возгорание на местной свалке.

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