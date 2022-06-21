Грозный, 21 июня 2022, 08:58 — REGNUM В Чечне 20 июня состоялось чествование военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Были вручены награды отличившимся в боях бойцам и присвоены очередные воинские и специальные звания. В торжественной церемонии принял участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
Помимо этого, присвоены очередные специальные и воинские звания подполковника полиции и подполковника командиру ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзору Бисаеву и командиру 141-го специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомеду Тушаеву. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он поздравил росгвардейцев с заслуженными наградами и присвоением званий, отметив, что чеченские бойцы с начала спецоперации на Украине показали себя «самым лучшим образом в освобождении от украинской оккупации десятков населенных пунктов ЛНР и ДНР».