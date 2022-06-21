Грозный, 21 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Чечне 20 июня состоялось чествование военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Были вручены награды отличившимся в боях бойцам и присвоены очередные воинские и специальные звания. В торжественной церемонии принял участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Орден Мужества

«Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены пять сотрудников чеченских спецподразделений. Медали «За отвагу» вручены 14 бойцам, а также один сотрудник удостоен медали Жукова», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

Помимо этого, присвоены очередные специальные и воинские звания подполковника полиции и подполковника командиру ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзору Бисаеву и командиру 141-го специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомеду Тушаеву. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он поздравил росгвардейцев с заслуженными наградами и присвоением званий, отметив, что чеченские бойцы с начала спецоперации на Украине показали себя «самым лучшим образом в освобождении от украинской оккупации десятков населенных пунктов ЛНР и ДНР».