Москва, , 08:57 — REGNUM Государственные номера новой серии — 977, начали получать при регистрации транспортных средств в ГИБДД водители Москвы. Об этом 21 июня сообщает Autonews.ru со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу.

Автомобильные номера Jerry Woody

В ведомстве утончили, что с 2017 года по настоящее время в московских регистрационных подразделениях автовладельцы получали номера с кодом региона 799.

При этом в управлении ГИБДД по Москве отметили, что, согласно ГОСТ Р 50 577-2018, установлено ограниченное количество буквенных символов для регистрации на государственных регистрационных знаках. В то же время, число номеров в каждом из кодов региона не может быть больше определенного количества вариантов наборов букв и цифр.

«Таким образом, присвоение на транспортные средства государственных регистрационных номеров с кодом региона 799 осуществляется в рамках нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующее направление служебной деятельности», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июня заместитель начальника ГИБДД РФ Олег Понарьин рассказал, что пакет изменений для получения водительских прав разрабатывает в данный момент ведомство, итоговый документ еще не готов.