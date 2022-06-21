Анадырь, , 08:56 — REGNUM В ходе стартовавших в июне мероприятий северного завоза 2022 года в удалённые гарнизоны Восточного военного округа (ВВО) планируется доставить около 42 тысяч тонн различных грузов, включая более 30 тысяч тонн твёрдого топлива и жидких горюче-смазочных материалов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Северный завоз Mil.ru

Необходимое для функционирования в зимний период имущество получат воинские части округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, в Камчатском крае и в островной зоне, в том числе на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта. Доставку грузов осуществят силы Тихоокеанского флота и суда привлечённых организаций.

пресс-служба ВВО «Всего в рамках мероприятий северного завоза со складов округа планируется направить в отдалённые гарнизоны более 10 тысяч тонн грузов, силами сторонних организаций будет доставлено свыше 32 тысяч тонн грузов».

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход «Лев Яшин» 19 июня открыл навигацию-2022 в морском порту Анадыря.

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