Дальние гарнизоны ВВО в ходе северного завоза получат 42 тыс. тонн грузов
Анадырь, 21 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В ходе стартовавших в июне мероприятий северного завоза 2022 года в удалённые гарнизоны Восточного военного округа (ВВО) планируется доставить около 42 тысяч тонн различных грузов, включая более 30 тысяч тонн твёрдого топлива и жидких горюче-смазочных материалов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Необходимое для функционирования в зимний период имущество получат воинские части округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, в Камчатском крае и в островной зоне, в том числе на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта. Доставку грузов осуществят силы Тихоокеанского флота и суда привлечённых организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, теплоход «Лев Яшин» 19 июня открыл навигацию-2022 в морском порту Анадыря.
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