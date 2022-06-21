Многофункциональный спортивный кластер создадут на северо-востоке Москвы
Москва, 21 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы на территории будущего парка «Яуза» площадью почти 2,5 тыс. кв. метров появится современный многофункциональный спортивный кластер, сообщается на портале мэра столицы.
Основной точкой притяжения станет памп-трек, где смогут будут тренироваться спортсмены разных категорий. выполняя трюки в воздухе. Также появится площадка для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейная коробка.
Также состав кластера войдут площадки для игры в городки и баскетбола, зона отдыха с амфитеатром. Завершить работы по созданию спортивного кластера планируется до конца 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Мневниковской пойме возведут один из крупнейших спортивных кластеров в столице общей площадью более 500 тыс. кв. метров.
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