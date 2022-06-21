Москва, 21 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы на территории будущего парка «Яуза» площадью почти 2,5 тыс. кв. метров появится современный многофункциональный спортивный кластер, сообщается на портале мэра столицы.

ИА REGNUM Спортивная площадка

Основной точкой притяжения станет памп-трек, где смогут будут тренироваться спортсмены разных категорий. выполняя трюки в воздухе. Также появится площадка для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейная коробка.

Также состав кластера войдут площадки для игры в городки и баскетбола, зона отдыха с амфитеатром. Завершить работы по созданию спортивного кластера планируется до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Мневниковской пойме возведут один из крупнейших спортивных кластеров в столице общей площадью более 500 тыс. кв. метров.

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