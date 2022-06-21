Томский район, Томская область, 21 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Правоохранители в Томской области раскрыли подробности убийства 80-летней местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, тело женщины с многочисленными ранами на голове было найдено в посёлке Зональная Станция.

Tookapic За компьютером

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний внук потерпевший, который в ходе допроса признался в содеянном, рассказав подробности.

«Злоумышленник находясь в жилом доме после конфликта с бабушкой, возникшего из-за запрета проводить время за компьютером, при помощи предмета используемого в качестве оружия, нанес ей несколько ударов в область головы и шеи», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанный к настоящему времени заключён под стражу.