Тбилиси, 21 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Новость, будто сотрудники МВД Грузии «спешно» увольняются, распространённая оппозиционным телеканалом «Мтавари архи», не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Eamon Curry Фейки

«Информация, будто 38 сотрудников одновременно уволились из отдела специального назначения в Квемо-Картли, является классическим примером фейковых новостей», — говорится в сообщении.

В МВД раскритиковали сообщение телеканала, сославшегося на свои источники, об увольнениях сотрудников полиции и бегстве из страны перед ожидаемыми акциями протеста. Журналисты заявили, будто за последний месяц было подано уже около 400 заявлений.

Напомним, в грузинской оппозиции критически восприняли рекомендацию Еврокомиссии пока не предоставлять Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. После окончательного решения, которое ожидается до 24 июня, сторонники евроинтеграции собираются добиваться отставки грузинского правительства, если республике так и не дадут статус кандидата в ЕС.