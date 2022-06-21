Иркутск, , 08:52 — REGNUM В ходе петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) делегация Приангарья заключила 22 соглашения, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Правительство Иркутской области

Общий объем планируемых инвестиций в рамках 11 инвестсоглашений составит более 65 млрд рублей. Также на форуме подписано 11 соглашений в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами.

«Поставленные цели достигнуты. Все проекты, планируемые к реализации на территории региона, направлены на развитие «зеленой экономики» и импортозамещения. И это основные приоритеты в работе Правительства Иркутской области. Мы хотим, чтобы в регионе появлялись новые производства, новая продукция, и чтобы это происходило в соответствии с самыми современными требованиями», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов время Петербургского международного экономического форума подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

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