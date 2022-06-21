Варшава, 21 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушёл в отставку с должности вице-премьера польского правительства и главы комитета по нацбезопасности.

rom Poland Ярослав Качиньский

«Я больше не в правительстве», — заявил Качиньский.

Он отметил, что премьер Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда приняли отставку.

Качиньский добавил, что сумел воплотить всё задуманное за время работы в правительстве.