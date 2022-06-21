Джакарта, 21 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Министр туризма Индонезии Сандиага Уно считает, что 1,5 млн иностранных квалифицированных туристов посетят Бали в течение 2022 года, сообщает Antara.

(сс) Grayswoodsurrey Туристы на острове Бали

Квалифицированные туристы — это туристы с высоким уровнем расходов и длительным периодом нахождения на острове, которые стремятся поднять экономику и открыть рабочие места на Бали.

Сандиага Уно добавил, что проведение саммита G20 на Бали, как ожидается, также увеличит продолжительность пребывания делегатов и окажет влияние на малые и средние предприятия. Министерство координирует работу около 400 малых и средних предприятий в 40 отелях во время саммита G20.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту Индонезии Джоко Видодо исполняется 61 год.