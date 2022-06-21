Добрянка, Пермский край, 21 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Пермском крае жители Добрянки на видео зафиксировали образование смерча в акватории Камы. Кадры с редким природным явлением опубликованы в соцсетях.

Sochiadm.ru Смерч

Водяной смерч образовался 20 июня. Белая воронка считанные минуты двигалась по водной поверхности и исчезла.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что водяные смерчи в районе ГРЭС были и раньше. Смерч зачастую образуется в результате вторжения холодного воздуха на более тёплую поверхность суши или воды и поднимается вверх в виде столба.