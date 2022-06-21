Кабул, , 08:49 — REGNUM Турция репатриировала 18 тыс. афганских беженцев в Афганистан за последние шесть месяцев, сообщает Shafaqna.

Международная организация по миграции сообщает, что с января 2022 года в Кабул было совершено 79 чартерных рейсов для депортации более чем 18 тыс. афганских беженцев из Турции. Несмотря на предупреждения международных организаций о тяжелой гуманитарной ситуации в Афганистане и нарушениях прав человека при правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), турецкие власти продолжают принудительно депортировать афганских беженцев.

По данным Международной организации по миграции, за четыре месяца с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 840 тыс. афганцев пересекли границу без юридических документов. МОМ считает, что эту цифру нужно удвоить с учетом бежавших еще до падения Республики.

В этом огромном миграционном потоке Турция является одним из транзитных пунктов для афганских граждан, направляющихся в Европу. По данным МОМ, в 2021 году не менее 23 тыс. афганских беженцев в Турции подали прошения о предоставлении убежища в Германии. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило в отчете от 16 июня, что Турция с 3,8 миллионами мигрантов приняла самое большое количество беженцев в мире, большинство из которых из Афганистана, Ирака и Сирии.